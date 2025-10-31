Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jansen schrapt speler voor zespositie bij Ajax: "Pure theorie"

Cherine
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © Screenshot Voetbal International

Freek Jansen beschouwt Ko Itakura momenteel niet als een haalbare optie voor de zespositie bij Ajax, vertelt hij in de Pak Schaal Podcast. Volgens de journalist ontbreekt het de Japanner niet aan kwaliteiten, maar is het gewoon niet het juiste moment.

"Mensen hebben vaak suggesties van: Itakura op zes bijvoorbeeld. Hartstikke goed en slim bedacht, maar dat is echt pure theorie", vertelt de verslaggever. "In de praktijk is het niet geprobeerd. Dit is ideaal voor half juli of begin augustus. Als je een oefenwedstrijd in Hattem speelt bijvoorbeeld. Dan is het prima om zoiets te proberen."

Ajax won dit weekend voor het eerst sinds 27 september van FC Twente, maar Jansen had niet op een zege gerekend na een teleurstellende eerste helft. "Dit Ajax valt niet te voorspellen. Er zit niets aan stabiliteit in de club, maar ook niet in het team. Het sloeg nergens op. FC Twente kwam de kleedkamer uit met het gevoel: lekker middagje, het voelt alsof we tegen RKC aan het voetballen zijn. Toen sloeg Ajax snel toe, met Weghorst voorop", vindt hij.

"Het probleem bij Ajax is dat ze het stabiele gevoel van een wedstrijd niet kunnen voortzetten. Tegen Heracles leek het of ze het achterin goed hadden staan, maar dat ging daarna mis. Na Chelsea moesten ze voortborduren op het eerste kwartier, maar dat ging natuurlijk helemaal mis. Nu was het met Baas centraal weer stabieler, maar er waren ook slechte wedstrijden met Baas centraal", aldus de commissaris van De Graafschap.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fan met Jack Spijkerman

Spijkerman bij Ajax: "Die moeten allemaal worden geïnventariseerd"

0
John Heitinga

Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd