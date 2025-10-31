Jansen schrapt speler voor zespositie bij Ajax: "Pure theorie"

Freek Jansen beschouwt Ko Itakura momenteel niet als een haalbare optie voor de zespositie bij Ajax, vertelt hij in de Pak Schaal Podcast . Volgens de journalist ontbreekt het de Japanner niet aan kwaliteiten, maar is het gewoon niet het juiste moment.

"Mensen hebben vaak suggesties van: Itakura op zes bijvoorbeeld. Hartstikke goed en slim bedacht, maar dat is echt pure theorie", vertelt de verslaggever. "In de praktijk is het niet geprobeerd. Dit is ideaal voor half juli of begin augustus. Als je een oefenwedstrijd in Hattem speelt bijvoorbeeld. Dan is het prima om zoiets te proberen."

Ajax won dit weekend voor het eerst sinds 27 september van FC Twente, maar Jansen had niet op een zege gerekend na een teleurstellende eerste helft. "Dit Ajax valt niet te voorspellen. Er zit niets aan stabiliteit in de club, maar ook niet in het team. Het sloeg nergens op. FC Twente kwam de kleedkamer uit met het gevoel: lekker middagje, het voelt alsof we tegen RKC aan het voetballen zijn. Toen sloeg Ajax snel toe, met Weghorst voorop", vindt hij.

"Het probleem bij Ajax is dat ze het stabiele gevoel van een wedstrijd niet kunnen voortzetten. Tegen Heracles leek het of ze het achterin goed hadden staan, maar dat ging daarna mis. Na Chelsea moesten ze voortborduren op het eerste kwartier, maar dat ging natuurlijk helemaal mis. Nu was het met Baas centraal weer stabieler, maar er waren ook slechte wedstrijden met Baas centraal", aldus de commissaris van De Graafschap.