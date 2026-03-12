Jansen tipt Ajax: "Je mag verwachten dat ze hem hebben gescout"

Ismaël Baouf speelt een geweldig seizoen namens SC Cambuur, waarmee hij de aandacht van topclubs als Ajax, PSV en Feyenoord trekt. Hoe kan het dat geen enkele andere club hem bij Anderlecht ophaalde afgelopen zomer?

"Misschien hadden een aantal ploegen op Eredivisie-niveau twijfels, wellicht over zijn lengte", zegt Lambooij bij Tekengeld van ESPN. "Maar wij kenden hem al van de Otten Cup, het jeugdtoernooi van PSV. Daar hebben we hem als Anderlecht-talent gezien toen hij vijftien of zestien was. Sindsdien hebben we hem altijd gevolgd. We hebben hem ook veel bij de beloften van Anderlecht gezien. Ik ken hem al heel lang."

SC Cambuur handelde daakrachtig. "Hij zit bij een agent die ik ken en met wie ik ook een eerder, vergelijkbaar traject heb gedaan. Wij zochten nog een centrale verdediger en ik heb ons verhaal verteld. Ik wist nog niet of hij beschikbaar werd voor ons, maar toen moest hij bij Anderlecht terug naar de beloften met nog een eenjarig contract."

"Toen werd duidelijk dat hij de stap wilde maken en zijn we de volgende dag op gesprek geweest", vervolgt Lambooij. "Ik ben ook van: als ik iemand goed vind en het past, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk handelen. Dat is ook een kracht van onze organisatie. We hebben korte lijnen en kunnen snelle beslissingen nemen."

Anco Jansen denkt dat de verdediger nog mooie stappen kan maken. "Ik vind Baouf, bij wijze van spreken, een Van de Ven", stelt Jansen. "Het is een ander type, maar net als bij hem gaan Nederlandse topclubs over twee jaar denken: waarom hebben we deze jongen in godsnaam niet gehaald? Je mag van de top drie verwachten dat ze hem hebben bekeken en gescout."