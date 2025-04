Jansen vergelijkt met Noa Lang: "Zo kan het ook, zonder die act"

In het programma KieftJansenEgmondGijp werd het optreden van Konadu besproken. Rob Jansen stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "De interviews van Noa Lang zijn redelijk irritant. Die nieuwe jongen van Ajax (Konadu, red.) gaf een heel leuk interview," begon hij.

Jansen ging verder in op het optreden van de jonge Ajacied. "Het was heel fris, heel open. Hij kijkt goed in de camera, geeft leuke antwoorden. Ik hoorde iedereen zeggen: 'Goh, wat een leuk interview'. Leuke jonge knul, niks mis mee." Tot slot maakte Jansen nog een sneer richting Noa Lang. "Zo kan het dus ook. In plaats van die hele act en dat neerbuigende gedrag."