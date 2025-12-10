Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

Anco Jansen begrijpt niet dat Ajax bezig is met de komst van Takehiro Tomiyasu. De analist denkt niet dat de Amsterdammers beter worden met de Japanse verdediger.

Tomiyasu is transfervrij na zijn vertrek bij Arsenal afgelopen zomer, maar speelde al meer dan een jaar geen wedstrijd meer door blessureleed. "Het kan toch niet zo zijn dat Ajax een speler ophaalt die vijftien maanden geen wedstrijd heeft gespeeld?", reageert Jansen in Voetbalpraat van ESPN. "Je hebt helemaal geen zekerheid. Als je zo diep bent gezonken... Dit was een aantal jaren geleden toch niet mogelijk?"

Jansen vraagt zich af of Ajax de Japans international wel nodig heeft. "En welke positie moet hij dan spelen? Ze zeggen dat hij op alle posities achterin kan spelen…", merkt de analist op. "Maar is het niet beter als Ajax gewoon een goede rechtsback haalt die goed is op één positie en geen prestatiecontract nodig heeft? Kan dat niet?"