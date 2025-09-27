Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax

Jansen zien zwakte achterin bij Ajax: "Ben geen fan van hem"

Sara
bron: PakSchaal Podcast
Anton Gaaei en Lucas Rosa
Anton Gaaei en Lucas Rosa

Freek Jansen blikt vooruit op de competitiewedstrijd van zaterdagmiddag. In de Pak Schaal Podcast bespreekt de voormalig clubwatcher van Ajax zijn ideale opstelling tegen NAC Breda. 

Jansen wil vooral verdedigend een aantal wijzigingen doorgevoerd zien worden. "Ik hoop op een centrum van Ko Itakura en Josip Sutalo en Youri Baas als linksback. Daarnaast moet Lucas Rosa spelen."

Tegen PSV kreeg Rosa de voorkeur boven Gaaei. "Ik ben geen fan van Anton Gaaei, want ik ben meer fan van verdedigers die de boel op slot houden", klinkt Jansen. "Ik vind dat Ajax in deze fase ervoor moet zorgen dat het achterin gewoon goed staat."

