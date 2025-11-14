Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Jansen ziet: "Eigenlijk zegt hij: 'kom mee de slangenkuil in'"

Tom
bron: Pak Schaal Podcast
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © BSR Agency

Freek Jansen is van mening dat Ajax voor enkele zeer cruciale keuzes staat, zo vertelt hij in de Pak Schaal Podcast. Na het ontslag van John Heitinga is de club op zoek naar een nieuwe trainer, maar ook dat heeft wel een aantal voeten in de aarde. 

Dat Alex Kroes, de man die een nieuwe hoofdtrainer moet aanstellen, de club zelf ook zal verlaten, maakt het volgens Jansen bepaald niet makkelijk. "Al helemaal als jij de trainer niet zo goed kent. Eigenlijk zegt Kroes tegen een trainer: kom mee de slangenkuil in en ik ben zo direct weg uit die slangenkuil. Het mooie aan de voetballerij is dat er toch nog honderden trainers in de rij staan die het prima vinden om die slangenkuil in te gaan."

Ajax heeft met de voetbalcommissaris, technisch directeur en hoofdtrainer drie cruciale posities in te vullen. "Idealiter zou je nu eerst de voetbalcommissaris, dan de technisch directeur en dan pas de trainer aanstellen", stelt Jansen. "Het is alleen niet zo dat je even een halfjaar de tijd hebt om hierover te doen. Je zult de volgende wedstrijd weer moeten winnen. Ik denk dat ze het met Grim nog even gaan rekken totdat ze een goede hebben. Ik denk dat het nog even tijd in beslag gaat nemen, want er is na Ten Hag geen uitgesproken favoriet."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Alex Kroes
