Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Jansen ziet einde naderen en kijkt naar Ajax: "Dat was heel apart"

Arthur
bron: Eindhovens Dagblad
Renate Jansen
Renate Jansen Foto: © BSR Agency

Renate Jansen heeft bekendgemaakt dat ze na dit seizoen stopt met haar imposante voetbalcarrière. De aanvalster komt tot dat moment uit op 72 interlands voor de Oranje Leeuwinnen en ruim driehonderd wedstrijden in de landelijke top. Zij ging in gesprek met Eindhovens Dagblad.

Jansen behoort tot de lichting die het vrouwenvoetbal vanaf de basis heeft zien groeien. Het grootste succes blijft de Europese titel van 2017. Ze kijkt daar met warme gevoelens op terug: "Vooraf dachten we vooral om de groepsfase te overleven. Onze coach Sarina Wiegman geloofde vanaf het begin in een succesvolle afloop en bracht dat met passie op ons over. De Oranjegekte kregen we in het trainingskamp niet echt mee. Pas als je voor de wedstrijden in de stadions kwam en alles oranje kleurde, zag je hoe het leefde. Echt kippenvel."

Gisteren bereikte Jansen een bijzondere mijlpaal: in het duel met ADO Den Haag speelde ze haar 300ste eredivisiewedstrijd. FC Twente won met 0-2 dankzij doelpunten van Liz Rijsbergen en Lore Jacobs. Alleen ADO-doelvrouw Barbara Lorsheyd heeft meer duels in de hoogste afdeling achter haar naam staan. De dag was extra speciaal omdat Jansen ook haar 35ste verjaardag vierde. "Dat geeft toch wel wat extra’s aan zo’n wedstrijd. Zeker omdat mijn voetballoopbaan in de eredivisie bij ADO Den Haag startte. Vorig jaar op mijn verjaardag in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax twee keer scoren, was ook heel apart."

