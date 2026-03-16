Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

Volgens Freek Jansen zit Ajax weer in een positieve flow. In de podcast Rondje Eredivisie van Voetbal International vertelt de journalist dat hij tegen Sparta Rotterdam duidelijke tekenen van herstel zag.

In de openingsfase kwam Ajax nog goed weg toen Tobias Lauritsen met een kopbal bijna de score opende. Volgens Jansen had dat het duel een heel andere wending kunnen geven. "Als je dan weer snel achterkomt, gaan de koppies hangen. Zo werkt dat in een elftal. En daarna kwam er wel weer een beetje schwung in het elftal van Ajax. Je zag ook weer wat vertrouwen. Het groeit natuurlijk snel, zeker na die 2-0-voorsprong. Je zag daarin wel een beetje de hand van die trainer."

Toch plaatst Jansen ook kanttekeningen bij de huidige selectie van Ajax. "Tegelijkertijd blijft het ook wel weer een beetje treurig. Want blijkbaar is de selectie van Ajax dusdanig opgebouwd voor dit seizoen dat ze gewoon een technische staf nodig hebben, niet eens alleen een hoofdtrainer, maar ook assistenten die er gewoon superkort op zitten. Die er elke dag bovenop zit."

Dat vindt hij opvallend, omdat er volgens hem genoeg ervaren spelers rondlopen. "Wat best apart is, want er lopen ook gewoon heel veel volwassen voetballers rond. Dan denk je: je moet het ook zelf kunnen regelen. Maar kijk je Groningen–Ajax en kijk je Ajax–Sparta, en er zit één week tussen, dan lijkt het alsof het twee totaal verschillende elftallen zijn. Terwijl volgens mij acht van de elf dezelfde spelers zijn. Dat is natuurlijk heel gek."

Jansen zag daarnaast een sterke indruk van debutant Takehiro Tomiyasu. "Tomiyasu heeft het Elftal van de Week gehaald en speelde ook een sterke wedstrijd. Het blijft best gek dat hij de afgelopen maanden zo weinig speelde. Terwijl je van Owen Wijndal al wist: die gaat het niet meer voor je doen."