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Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"

Gijs Kila
bron: Rondo
Kees Jansma in Zeist
Kees Jansma in Zeist Foto: © Pro Shots

Het beroemde plan om Tim Krul vlak voor een mogelijke strafschoppenserie in te brengen tegen Costa Rica op het WK van 2014 werd bewust geheim gehouden. Slechts een handvol mensen binnen Oranje wist van de wissel, waardoor veel spelers verrast waren toen Krul zich tijdens de verlenging begon warm te lopen. Zelfs eerste doelman Jasper Cillessen was niet op de hoogte.

Volgens voormalig perschef Kees Jansma reageerde Cillessen uiteindelijk professioneel op de situatie. "Er werd vaak gezegd dat Cillessen chagrijnig was. Dat was hij ook, maar hij rende er als eerste naartoe om het feestje te vieren. Aparte jongen, Cillessen. De dag erna heb ik ze allebei meegenomen naar de pers. Een goed idee, al zeg ik het zelf. ‘Dan zijn we ervan af’, dacht ik", zo vertelt hij in Rondo.

Jansma besloot beide keepers gezamenlijk voor de media te laten verschijnen. "Ik heb ze naast elkaar gezet. Ik zei: ‘Jasper, kom op. Je weet dat je eerste keeper bent. We gaan samen naar de pers.’ De hele internationale pers wilde weten hoe het zat. Een aparte jongen, maar een goede jongen. Een beetje een eenling, maar ik vond hem wel een lieverd."

Assistent-bondscoach Danny Blind legt uit dat de technische staf vooraf verschillende scenario’s had doorgenomen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de strafschoppennemers, maar ook naar de doelman die de penalty’s moest keren. "Je gaat nadenken over wat er kan gebeuren als het gelijk eindigt. Je kijkt allereerst naar de nemers, daar gaat bijna altijd de eerste aandacht naar uit, maar uiteindelijk heb je ook iemand die ze moet tegenhouden. Met Cillessen, Vorm en Krul hadden we niet iemand in huis die de status had van een penaltykiller."

och zag de staf in Krul eigenschappen die hem geschikt maakten voor zo’n rol. "Maar als je die discussie voert, komen er ook andere dingen naar boven. Je moet het spelletje spelen. Je hebt daarvoor bluf en branie nodig. Dat heeft Krul. Plus zijn reach… Er zijn dus een aantal ingrediënten die de discussie gevoed hebben. Louis, Frans Hoek en ik wisten het, en Tim uiteraard. We moesten het heel klein houden."

Uiteindelijk lekte het plan alsnog uit bij Jansma. “Ja, ik kwam erachter. Ik weet niet meer hoe”, probeert hij zichzelf nog te redden. Maar daarna geeft hij toe: "Nee, Tim zei dat per ongeluk. Hij ging in de verlenging plots warmlopen. Sommigen op de bank zeiden nog: ‘Ga zitten joh, mafkees!’"

Blind begrijpt dat de beslissing voor Cillessen moeilijk moet zijn geweest. "Het is voor Jasper ook superpijnlijk", snapt ook Blind. "Maar het is wel de wissel van de eeuw. Louis en Frans hebben er nog wel wat werk aan gehad met Jasper. Het was niet zo dat we niet met hem verder wilden. Dit was puur en alleen voor de penalty’s."

Daarbij benadrukt hij dat Cillessen uitstekend had gekeept en niet ter discussie stond. "Hij verrichtte in deze wedstrijd nog een geweldige redding met zijn scheenbeen, waarmee hij een tegengoal voorkwam. Hij stond totaal niet ter discussie, maar we wisten ook dat hij niet een absolute penaltykiller was."

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