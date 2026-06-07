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Ajax historie & oud-spelers

Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"

Amber
bron: Playboy
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Bij Ajax waren ze niet helemaal blij met het roken van Theo Janssen. De voormalig profvoetballer weigerde echter te stoppen. 

Janssen was de grote uitblinker bij FC Twente toen hij in 2011 naar Ajax kon. "Toen ik naar Ajax ging, was dat roken een discussie", blikt hij terug in gesprek met Playboy. "Ja, je rookt een sigaretje en dit en dat. Dat willen we hier liever niet."

Voor de vrijetrappenspecialist was stoppen met roken geen optie. "Ik zei: ja, maar je haalt mij binnen en ik ben 28 jaar. Als jij een speler wilt die geen sigaretjes rookt, dan moet je iemand anders halen", blikt hij terug. "Laten we dan gewoon stoppen."

De transfer naar Amsterdam ging uiteindelijk wel gewoon door. "Ik heb altijd geprobeerd te zijn wie ik ben", blikt Janssen terug. "Er zitten ook mindere dingen aan mij, dus die moet je dan maar voor lief nemen."

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