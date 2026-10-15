Janssen blikt terug op verloren titelstrijd met Ajax: "Het kolkte"

Theo Janssen heeft teruggeblikt op de historische kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Twente op 15 mei 2011. De voormalig middenvelder van beide clubs stond destijds aan de kant van de Tukkers, die aan een gelijkspel genoeg hadden om voor het tweede seizoen op rij landskampioen te worden. Volgens Janssen maakte de indrukwekkende sfeer in de Amsterdam ArenA veel indruk op zijn ploeggenoten.

In de podcast Jansen & Janssen van Voetbal International vertelt Janssen hoe hij de beslissende wedstrijd beleefde. FC Twente had een week eerder nog de KNVB-beker gewonnen door Ajax na verlenging met 3-2 te verslaan. In de competitie kregen beide ploegen vervolgens opnieuw met elkaar te maken, ditmaal met de landstitel als inzet. "Het was bizar. Een week eerder speelden we natuurlijk de bekerfinale. We kwamen 0-2 achter, maar wonnen met 3-2 in de verlenging. Vervolgens ga je naar de ArenA en je voelde al dat het kolkte", herinnert Janssen zich.

De oud-middenvelder merkte bij aankomst direct dat het voor Ajax om veel meer ging dan een gewone competitiewedstrijd. De Amsterdammers konden voor het eerst sinds 2004 weer landskampioen worden en daarmee de felbegeerde derde ster op het shirt verdienen. "Ze hadden zangertjes geregeld. Ze waren met vlaggetjes aan het zwaaien alsof het een Champions League-avond was. Zo werd die wedstrijd benaderd. Je voelde dat het enorm leefde. Het kolkte. We hadden als spelers allemaal zoiets van: 'Zo, hier moeten we aan de bak vandaag'."

Volgens Janssen had de enorme spanning invloed op het spel van FC Twente. Hoewel de bezoekers goed begonnen en enkele kansen kregen, slaagde de ploeg er niet in om het gebruikelijke niveau vast te houden. "Die spanning is bij sommige mensen op de benen geslagen. Ik had wel het gevoel dat wij niet helemaal onszelf waren. We begonnen heel goed aan de wedstrijd, hadden de eerste kansen."

Uiteindelijk trok Ajax met 3-1 aan het langste eind. Siem de Jong was tweemaal trefzeker, terwijl Denny Landzaat een eigen doelpunt maakte. Janssen bracht FC Twente nog terug in de wedstrijd met de 2-1, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers hun dertigste landstitel veroverden. "Achteraf kijk je die wedstrijd terug. Hebben we het echt zo slecht gedaan? Nee, dat viel wel mee. Het viel net de verkeerde kant op."