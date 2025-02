Janssen en De Boer heel kritisch op Ajax: "Het komt niet goed"

"Ze begonnen nog wel aardig," stelt De Boer bij Ziggo Sport, die met name Jorrel Hato een gigantische kans zag missen. "Die mag niet mis. Die kan niet mis in mijn ogen. Daarna nam Union het heft in handen, en was het kommer en kwel." Volgens Janssen was Ajax simpelweg niet opgewassen tegen het felle en goed georganiseerde Union. "Je ziet gewoon dat ze heel slordig zijn. Ze leveren veel ballen in, middenvelders krijgen slechte ballen ingespeeld... Het is gewoon aan de bal zó slecht. Dat is het probleem."

Het absolute dieptepunt voor Ajax was de rode kaart voor Klaassen, die hands maakte bij een grote kans van Union. "We hebben Davy bewierookt, maar bij de afgekeurde goal van Union (na de 0-1) gaf hij de bal wel heel makkelijk weg. En dit is natuurlijk een impulsieve reactie," stelt De Boer. "Hij doet het niet expres. Hij had gewoon zijn handen in moeten trekken. Dan is het nog elf tegen elf."

De Boer is somber over de kansen van Ajax om de wedstrijd nog te keren. "Dit komt niet goed voorlopig. Union speelt gewoon heel goed. Ze zijn heel fel in het drukzetten en zijn fysiek sterk."