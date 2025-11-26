AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Janssen enthousiast over td-suggestie: "Niet zo'n gekke gedachte"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Ajax moet de open sollicitatie van Wesley Sneijder uiterst serieus nemen vindt Theo Janssen. Sneijder zei wel in gesprek te willen met Ajax, mochten ze hem serieus voor een functie bij de club uit Amsterdam overwegen. 

"Dat vind ik helemaal niet zo'n gekke gedachte", zegt Janssen bij Ziggo Sport. "Als je iemand naast hem zet, zou dat best kunnen. Het is een jongen die een heel grote naam heeft, en ook heel veel contacten heeft. Dat zagen we gisteren (dinsdag) ook met die beelden met de trainer van de tegenpartij", aldus Janssen, die doelt op het gesprek tussen Sneijder en Benfica-coach José Mourinho.

"Het zou niet eens zo'n hele gekke gedachte zijn", besluit Janssen over Sneijder als potentiële technisch directeur van Ajax. Of Ajax interesse heeft is niet bekend. Van Jordi Cruijff is dat wel bekend, met hem sprak Ajax al.

Wesley Sneijder
