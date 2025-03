Janssen ergert zich: "Hij moet niet de grote jongen uithangen"

"De duels tussen Brobbey en Goes waren eigenlijk hartstikke leuk om naar te kijken", begint Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Het was fifty fifty. Als Ajax zijnde kan je dan nooit makkelijk doorvoetballen. Normaal wint Brobbey meer duels, waardoor Ajax meer naar de zestien kan spelen. Dat lukte ze niet."

Janssen haakt vervolgens in: "Weet je wat het met Goes is: hij doet het hartstikke goed. Het is een goede verdediger. Ook vandaag speelde hij weer goed. Ik weet het niet: hij heeft het gevoel dat hij de leider is. Laat hem nou eens gewoon naast Clasie meelopen, luisteren en leren. En niet de grote jongen uithangen. Ga gewoon lekker verdedigen en doe dat goed."

"Als hij dit twintig jaar geleden deed, dan kreeg hij een paar ellebogen, dat wil je niet weten", weet Janssen. "Dan had hij meer op de grond gelegen dan dat hij nu uitdeelt. Het is allemaal zo…Ik hou er niet van. Ik vind het echt irritant worden. Ook alles eromheen, dat interview, het slaat helemaal nergens op. Het was echt een slecht interview. Dan gaat hij het ontkennen en komt hij niet uit zijn woorden. Het is toneelspelen, ja, natuurlijk. Daar is hij niet heel goed in."

De oud-Ajacied ziet wel dat Goes veel talent heeft. "Het is wel echt een goede verdediger. Als hij de tijd krijgt om zich verder te ontwikkelen, gaat deze jongen ver komen. Hij heeft de mentaliteit, de absolute wil om duels te winnen. Het is echt een verdediger zoals je ze vroeger zag."

"Je kan hem wel met Materazzi vergelijken. Het lijkt erop dat hij de grens wel weet aan te voelen. Hij gaat er nooit overheen. Ik vind het knap. Voetballend en qua duels: fantastisch. De dingen eromheen vind ik minder", zo klinkt het.