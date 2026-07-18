Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"
Theo Janssen gelooft weinig van de uitspraken van Wout Weghorst dat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië niet gaat bekijken. De voormalig international denkt dat de nieuwe spits van FC Twente de wedstrijd uiteindelijk gewoon aanzet.
"Dat is gelul joh", zegt voormalig FC Twente-speler Janssen vrijdag bij Het Oranje Café. Volgens de oud-middenvelder kijkt iedere voetballiefhebber naar zo’n affiche. "Als voetballiefhebber kijk je die wedstrijd toch. Dat zegt hij echt voor de bühne, denk ik."
Janssen vindt dat Weghorst vaker een bepaalde rol aanneemt in de media. De voormalig speler van FC Twente stelt dat de spits zijn imago rondom strijdlust regelmatig benadrukt. "Als je al zijn interviews teruggaat kijken, is er altijd wel iets. Hij dikt het heel erg aan. Iedereen praat over zijn pit." Tegelijkertijd spreekt hij ook waardering uit voor de loopbaan van Weghorst. "Je moet respect hebben voor zijn carrière, dat is bizar. Zeker als je kijkt naar zijn kwaliteiten."
De oud-international begrijpt dat de teleurstelling na de uitschakeling op het WK echt is, maar vindt dat Weghorst soms te veel aandacht krijgt. "We moeten kappen met hem zo groot maken." Ook de manier waarop Weghorst zijn geloof uitdraagt, zorgt bij Janssen voor kritiek. "Ik heb respect voor zijn geloof, maar doe dat niet in het zicht. Dan wil je aandacht. Kies voor je eigen moment."
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