Janssen hard voor Van Bommel na Ajax - PSV: "Gewoon heel lomp"

Theo Janssen vindt dat Ruben van Bommel met rood van het veld gestuurd had moeten worden tijdens de topper tussen Ajax en PSV. De analist noemt de charge van de PSV-aanvaller op Aaron Bouwman behoorlijk onbesuisd.

Van Bommel kwam met hoge snelheid het duel in met Bouwman, die daarbij geblesseerd raakte. Scheidsrechter Sander van der Eijk bestrafte de PSV’er uiteindelijk met geel. Voor Janssen bestaat er geen twijfel over dat een zwaardere straf op zijn plaats was geweest. "Ja, dan maakt het niet meer uit of er een lichaamsdeel uitsteekt, want zijn lichaam is op dat moment het wapen. En dit is gewoon een onbesuisde actie en dit is duidelijk een 100% rode kaart."

Hugo Borst ging in zijn oordeel nog een stap verder en sprak van een ‘moordaanslag’. Die kwalificatie vindt Janssen te zwaar. "Ja, moordaanslag zei Hugo Borst ook nog. Ja, dat is een beetje overdreven, ik bedoel, dat vind ik niet. Maar ik vind dit wel een overtreding waar, ja, 100% rode kaart gewoon moeten worden gegeven."

Ook Bosz kan op kritiek van Janssen rekenen. De PSV-trainer gaf na afloop aan dat hij ook vrede had gehad met een rode kaart, maar verdedigde tegelijkertijd zijn aanvaller. Volgens Janssen had Bosz duidelijker mogen zijn. "En Peter Bosz probeert het een beetje te downgraden, zeg maar. Dus probeert het een beetje goed te praten. Dat snap ik ook wel dat hij dat doet."