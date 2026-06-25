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Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen vindt dat Brian Brobbey zijn basisplek bij Oranje verdiend heeft. Na een geweldig optreden tegen Zweden, zou Janssen er ook voor kiezen de oud-Ajacied in de spits te zetten tegen Tunesië. Ook verdient Crysencio Summerville volgens Janssen een basisplek, terwijl oud-PSV-speler Donyell Malen zou moeten banken. 

"Brobbey heeft tegen Zweden bewezen op dit moment de beste spits te zijn. Hij leverde twee goals, speelde sterk en fysiek is hij in orde", opent Theo Janssen bij Voetbal International. "Dan kun je zien wat voor machine hij is. Een spits die bijna niet te stoppen is."

Ook vindt hij dat Brobbey naast zijn goals kwaliteiten meebrengt. "Bovendien kan de ploeg met Brobbey voorin goed doorvoetballen. De Premier League heeft echt iets met hem gedaan. Hij is daar fitter en sterker geworden. Bij Ajax hebben we bij vlagen gezien hoeveel energie en power hij kan brengen."

"Maar dat waren vaak alleen momenten. Tegen Zweden heeft hij zeventig minuten lang gewoon heel goed en heel krachtig gespeeld", meent Janssen. "Hij is afgelopen seizoen duidelijk gegroeid in Engeland. Door elke dag met gigantische beesten om zich heen te trainen en zware wedstrijden te spelen. Dan móét je wel conditioneel en fysiek stappen maken. Daar hebben wij nu profijt van. In deze vorm kun je niet om Brobbey heen."

"Als de spitsendiscussie daarmee voorbij is, moet Koeman op de rechtsbuitenpositie een keuze maken. Want daar zou Malen ook kunnen spelen. Maar voor mij is duidelijk wie daar moet starten: Summerville. Die heeft in de eerste twee wedstrijden bewezen hoe snel en krachtig hij daar is en hoeveel rendement hij heeft", vindt hij.

"Malen heeft op beide posities de kans gekregen en heeft het tot nu toe gewoon niet laten zien", is Janssen hard. "Bovendien is Summerville als flankspeler bij zijn club al gewend aan het leveren van verdedigende arbeid. Malen heeft dat minder en dat is ook niet heel gek, als je bij je club in de punt van de aanval staat."

"Ik vind het sowieso gek dat Koeman hem zo vaak als rechtsbuiten gebruikt, terwijl dat zijn positie helemaal niet is. Je ziet hem te veel nadenken op die positie: waar moet ik lopen, welke zone moet ik afdekken? En in de spits heeft hij geen goals geleverd. Dan verlies je gewoon je plek", besluit hij. 

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