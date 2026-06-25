Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"

Theo Janssen vindt dat Brian Brobbey zijn basisplek bij Oranje verdiend heeft. Na een geweldig optreden tegen Zweden, zou Janssen er ook voor kiezen de oud-Ajacied in de spits te zetten tegen Tunesië. Ook verdient Crysencio Summerville volgens Janssen een basisplek, terwijl oud-PSV-speler Donyell Malen zou moeten banken.

"Brobbey heeft tegen Zweden bewezen op dit moment de beste spits te zijn. Hij leverde twee goals, speelde sterk en fysiek is hij in orde", opent Theo Janssen bij Voetbal International. "Dan kun je zien wat voor machine hij is. Een spits die bijna niet te stoppen is."

Ook vindt hij dat Brobbey naast zijn goals kwaliteiten meebrengt. "Bovendien kan de ploeg met Brobbey voorin goed doorvoetballen. De Premier League heeft echt iets met hem gedaan. Hij is daar fitter en sterker geworden. Bij Ajax hebben we bij vlagen gezien hoeveel energie en power hij kan brengen."

"Maar dat waren vaak alleen momenten. Tegen Zweden heeft hij zeventig minuten lang gewoon heel goed en heel krachtig gespeeld", meent Janssen. "Hij is afgelopen seizoen duidelijk gegroeid in Engeland. Door elke dag met gigantische beesten om zich heen te trainen en zware wedstrijden te spelen. Dan móét je wel conditioneel en fysiek stappen maken. Daar hebben wij nu profijt van. In deze vorm kun je niet om Brobbey heen."