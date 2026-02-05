Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

Jan Mulder heeft tijdens Rondo van Ziggo Sport een bijzondere mening gedeeld: hij stelde dat Theo Janssen een betere voetballer was dan Clarence Seedorf. Een opzienbarende uitspraak, gezien het CV van laatstgenoemde.

"Theo, ik hoor jou net zeggen: wat heb ik te zoeken in dat Oranje-shirt? Davids, Seedorf… Jij bent toch een betere voetballer dan Seedorf?", vraagt Jan Mulder aan Janssen bij Rondo van Ziggo Sport. Daar moet Janssen enorm om lachen. Presentator Wietske van der Goot weet niet wat hij hoort: "Pardon?! Ja?" Mulder: "Ja! Qua techniek, puur op techniek."

"Ik weet het niet", reageert Janssen. "Ik vond Seedorf wel heel erg onderschat in Nederland. Ik vond Seedorf echt een hele goede speler. Ik heb een paar keer tegen hem gevoetbald. Een keer met Vitesse tegen Inter (inmiddels Internazionale, red.) Dat weet ik nog heel goed: dat waren mijn eerste Europese wedstrijden met Vitesse. Ik heb toen twee wedstrijden tegen Seedorf mogen spelen. Uit werd het 0-0, thuis 1-1. Daardoor waren we uitgeschakeld."

"Het waren misschien wel de twee beste wedstrijden uit mijn carrière ooit", zegt Janssen over de duels. John van ’t Schip merkt zegt daarna dat ‘voetbal meer is dan alleen techniek’. "Theo is wel een hele goede voetballer, maar Clarence heeft vier keer de Champions League gewonnen, met Real Madrid, Inter en AC Milan", zegt de oud-trainer.

Mulder denkt dat Janssen dat, als hij bij Real Madrid had gezeten, dat ook wel was gelukt. "Nou, Jan, je moet er wel eerst komen. En dan in het elftal spelen", reageert Van ’t Schip weer. "Ik vind het wel heel knap wat hij gepresteerd heeft." Mulder: "Ik doe ook niets af van Clarence Seedorf. Ik hemel hém op", zegt hij wijzend op Janssen. "Dat waardeer ik heel erg. Ik ga met een heel fijn gevoel naar huis", besluit Janssen.