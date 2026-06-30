Janssen keek in de Playboy: "Haalde de middelste poster eruit"

Theo Janssen kwam tijdens zijn carrière tot vijf interlands voor het Nederlands voetbalelftal. Tussen 2006 en 2011 droeg de oud-middenvelder van Ajax het shirt van Oranje, waarin hij niet tot scoren kwam. In een interview met Playboy blikt Janssen terug op zijn periode als international en deelt hij enkele anekdotes uit zijn loopbaan.

Janssen maakte in 2006 zijn debuut voor het Nederlands elftal. De voormalig middenvelder kijkt daar met veel trots op terug. Janssen: "Toch wel trots. Kijk, als voetballer wil je in eerste instantie je debuut maken in het betaalde voetbal. Daarna wil je een prijs winnen, wat uiteindelijk ook is gebeurd. Maar Oranje staat echt ver boven alles. Dat is iets geweldigs. Ik was ook nog vrij jong, dus voor mij was het echt een droom die uitkwam. Maar goed, toen ik er een paar keer bij had gezeten, was het voor mij ook heel snel duidelijk dat ik er niet te vaak moest zijn."

Op de vraag naar de gekste momenten tijdens trainingskampen houdt Janssen zich enigszins op de vlakte. "Te veel om op te noemen. Maar om nu van die domme anekdotes te gaan vertellen van twintig jaar geleden… Laat ik het zo zeggen: ik heb een heel slecht geheugen."