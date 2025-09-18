Janssen kritisch op Ajax-speler: "Hij is aan het bakkeleien"

Davy Klaassen krijgt kritiek na het verloren Champions League-duel met Internazionale (0-2). Theo Janssen vindt dat Klaassen bij de 0-1 van Marcus Thuram niet goed verdedigde, zo vertelt hij bij Ziggo Sport.

"Je ziet het eigenlijk al aan het begin", begint Janssen. "Klaassen is een beetje aan het bakkeleien met hem en op het moment dat die corner wordt genomen zit hij naar hem te kijken en kijkt hij helemaal niet naar de bal. Het is altijd belangrijk dat als je iemand dekt, dat je ook zicht op de bal hebt."

Janssen begrijpt Klaassen niet bij tweede doelpunt van Thuram. "Het zal een reden hebben dat Klaassen erbij staat, maar hij is zo krachtig. Hij zet hem gewoon omlaag en Klaassen krijgt niet eens de kans om te springen. Het zijn wel echt klasse goals. Het is gewoon een hele goede speler", aldus de voormalig voetballer.