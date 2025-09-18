AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Janssen kritisch op Ajax-speler: "Hij is aan het bakkeleien"

Cherine
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen krijgt kritiek na het verloren Champions League-duel met Internazionale (0-2). Theo Janssen vindt dat Klaassen bij de 0-1 van Marcus Thuram niet goed verdedigde, zo vertelt hij bij Ziggo Sport.

"Je ziet het eigenlijk al aan het begin", begint Janssen. "Klaassen is een beetje aan het bakkeleien met hem en op het moment dat die corner wordt genomen zit hij naar hem te kijken en kijkt hij helemaal niet naar de bal. Het is altijd belangrijk dat als je iemand dekt, dat je ook zicht op de bal hebt."

Janssen begrijpt Klaassen niet bij tweede doelpunt van Thuram. "Het zal een reden hebben dat Klaassen erbij staat, maar hij is zo krachtig. Hij zet hem gewoon omlaag en Klaassen krijgt niet eens de kans om te springen. Het zijn wel echt klasse goals. Het is gewoon een hele goede speler", aldus de voormalig voetballer.

Gerelateerd:
Mika Godts

Godts baalt: "Het is wel vervelend, dat had ik niet moeten doen"

0
John Heitinga

Heitinga geeft fout toe: "Dat is een foutje van onze kant"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd