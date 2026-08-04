Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
Theo Janssen is enthousiast over de terugkeer van Daley Blind bij Ajax. De oud-international noemt de 36-jarige verdediger een uitstekende aanwinst en vindt dat zijn kwaliteiten vaak worden onderschat.
Janssen ziet in Blind een speler die perfect past bij Ajax en veel meer meebrengt dan alleen ervaring. "De terugkeer van Daley Blind vind ik mooi. Hij kent Ajax, hij kent de trainer, is de Spaanse taal machtig. Hij is een slimme jongen, weet wat de club betekent. Ik heb nog met hem gespeeld, heb hem als jochie zien komen. Het is een hele lieve, bescheiden jongen, heel netjes. En een fantastische voetballer", zo vertelt hij aan Voetbal International.
Volgens de voormalig middenvelder wordt Blind onterecht afgerekend op zijn gebrek aan snelheid, terwijl juist zijn spelinzicht hem nog altijd van grote waarde maakt. "Dat wordt nog wel eens onderschat omdat hij heel traag is. Maar hij heeft een geweldig inzicht en daardoor kan hij nu nog op dit niveau mee. Tactisch is hij alleen maar sterker geworden en aan de bal heeft hij nog veel waarde voor zijn ploeg. Hij staat voor Ajax, voor dominant voetbal aan de bal."
Janssen verwacht wel dat de kritiek op Blind niet zal verdwijnen, maar denkt dat de ervaren verdediger daar goed mee om kan gaan. "Tegelijkertijd zullen mensen heel kritisch op hem zijn. Er zullen vast momenten zijn dat hij eruit wordt gelopen en dat iedereen weer over zijn snelheid begint. Maar daar raakt Blind niet van in de war, want in zijn vorige twee periodes bij Ajax was dat niet anders. Hij is geliefd maar wordt ook kritisch benaderd, dat is bij hem altijd zo geweest."
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Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
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