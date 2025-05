Janssen lovend over oud-Ajacied: "Hij is nu beter dan bij Ajax"

Theo Janssen is lovend over de recente prestaties van Antony. De Braziliaanse rechtsbuiten maakt indruk op huurbasis bij Real Betis.

"Het is heel knap, maar je ziet vooral dat hij heel veel plezier heeft weer", zo begint Janssen Ziggo Sport over de vorm van Antony.

Na zijn transfer van Ajax naar Manchester United liet de Braziliaan maar weinig van zijn klasse zien. "Bij United presteren heel veel spelers niet meer door de omgeving, de pers, de verschillende trainers en het niveau van de competitie", stelt Janssen. "Antony is een heel speelse speler. Bij United maakte hij ook rare bewegingen. Nu zie je dat hij vrij is zijn hoofd."

De voormalig Ajax-middenvelder herkent de afgelopen maanden weer momenten van de klasse die de aanvaller ooit in Amsterdam liet zien. "Je ziet dingen die je bij Ajax ook zag. Hij kan mannetjes opzoeken en behoudt overzicht. Ik vind Antony nu weer van het niveau van Ajax, maar dan zelfs nog beter. Echt genieten, geweldige speler. Ik hoop dat hij bij deze competitie kan blijven, want dat past bij hem. Als ik hem was zou ik bij Real Betis te blijven, want de creatieve spelers voelen zich meer thuis in La Liga", sluit Janssen af.