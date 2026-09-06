Janssen na jaar al klaar met Ajax: "Ik wilde weg, dat moést"
Theo Janssen wilde ondanks persoonlijke successen graag na één seizoen al weg bij Ajax. Janssen weigerde om naar Amsterdam te verhuizen en wilde naast het voetballen ook een leuk leven blijven leiden.
Vertrekken na een jaar, het was apart. "Dat was best wel een bijzondere transfer", blikt Janssen terug bij Voetbal International. "Ik was speler van Ajax, de club wilde me gewoon graag houden. Maar ik was er een beetje klaar mee. Ik was klaar met het reizen. Elke dag 2,5 of 3 uur onderweg: één groot drama."
Wonen in Amsterdam? Liever niet. "Nee... Ik vind Amsterdam leuk hoor. Voor een dag, of twee dagen. Daarna wil ik met gierende banden terug naar Arnhem. Dat is een groot dorp. Minder druk, geen toeristen. Lekker rustig. Ik ben daar graag."
"Ik speelde nog in de voorbereiding, dat ging allemaal prima, maar de trainer (Frank de Boer, red.) merkte al dat er iets met me was. Ik was ook niet meer de fitste versie van mezelf", is Janssen eerlijk. "Op een gegeven moment ben ik naar Frank gegaan en zei ik: ik ben klaar, ik wil weg. Hij zei: oh? En hoe dan?” Maakt me niet uit, reageerde ik. Ik wil weg en dat gaat ook gebeuren."
"Waar ik dan heen zou gaan, vroeg hij. Ik zei: ik ga terug naar Vitesse, alleen Vitesse weet er nog niks van. Die moet ik nog even contacten. Eigenlijk heb ik gewoon een beetje lopen bluffen." Hij sprak ook over zijn zaak met Marc Overmars. "Ik had nog een contract voor een jaar, plus een optie voor een extra jaar."
"Overmars zei: als je echt graag weg wil, moeten we kijken hoe we dat gaan regelen. Toen heb ik Vitesse gebeld, dat ik terug wilde komen. Daarna is het balletje gaan rollen. Ik heb bij Ajax een giga-salaris achtergelaten. Ik verdiende best goed. Bij Vitesse ging ik misschien een derde verdienen van dat bedrag. Maar dat vond ik niet erg", besluit hij.
Janssen na jaar al klaar met Ajax: "Ik wilde weg, dat moést"
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