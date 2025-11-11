KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Janssen niet overtuigd van Grim: "Zag niet heel veel verschil"

Rik Engelbertink
bron: NOS Studio Sport
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen vindt het geheel terecht dat de goal van Wout Weghorst in het duel tussen FC Utrecht en Ajax werd afgekeurd. Daarnaast keek hij ook naar het vertoonde spel onder Fred Grim, wat er niet heel anders uitzag dan onder dat van John Heitinga. 

De goal van Weghorst werd afgekeurd na een vermeende overtreding van Lucas Rosa eerder in de aanval. "We hebben een VAR in Nederland en die checkt of een goal terecht wordt gegeven. Het was een overtreding, dus ik vind het terecht dat die goal is teruggedraaid", begint Janssen bij Studio Sport Voetbal

Daarna wordt hem gevraagd naar het vertoonde spel onder Fred Grim. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel verschil zag. Ik vond ze heel erg matig in het keuzes maken, in balbezit, de bal vasthouden, verkeerd instappen. Ze zijn heel kwetsbaar. Simpele ballen door de as spelen en dan weer een counter weggeven. Dat is wat er veel gebeurde. Ajax was niet heel veel beter."

Gerelateerd:
Wout Weghorst viert de treffer die daarna werd afgekeurd

Goal van Wout Weghorst afgekeurd: "Blijf dan gewoon lekker weg"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd