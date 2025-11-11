Janssen niet overtuigd van Grim: "Zag niet heel veel verschil"

Theo Janssen vindt het geheel terecht dat de goal van Wout Weghorst in het duel tussen FC Utrecht en Ajax werd afgekeurd. Daarnaast keek hij ook naar het vertoonde spel onder Fred Grim, wat er niet heel anders uitzag dan onder dat van John Heitinga.

De goal van Weghorst werd afgekeurd na een vermeende overtreding van Lucas Rosa eerder in de aanval. "We hebben een VAR in Nederland en die checkt of een goal terecht wordt gegeven. Het was een overtreding, dus ik vind het terecht dat die goal is teruggedraaid", begint Janssen bij Studio Sport Voetbal.

Daarna wordt hem gevraagd naar het vertoonde spel onder Fred Grim. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel verschil zag. Ik vond ze heel erg matig in het keuzes maken, in balbezit, de bal vasthouden, verkeerd instappen. Ze zijn heel kwetsbaar. Simpele ballen door de as spelen en dan weer een counter weggeven. Dat is wat er veel gebeurde. Ajax was niet heel veel beter."