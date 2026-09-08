Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"
Theo Janssen vindt dat Feyenoord Anis Hadj Moussa had moeten laten vertrekken naar Al-Ittihad, zo liet hij weten bij de Oranje Zondag. De transfer van de aanvaller naar Saudi-Arabië ketste zondagavond af, nadat beide clubs geen akkoord bereikten over de betalingsvoorwaarden.
Feyenoord verlangde naar verluidt een bankgarantie voor de recordtransfer, die door bonussen kon oplopen tot meer dan 40 miljoen euro. Volgens Janssen, die in het verleden bij clubs als Vitesse, FC Twente en Ajax speelde, had de Rotterdamse club het financiële aanbod moeten accepteren. "Ze hadden hem moeten laten gaan. Het was een recordbedrag geweest voor Feyenoord als ze hem hadden verkocht. Deze jongen is van Vitesse gekomen en zal bij Feyenoord een prima salaris hebben, rond de 800.000 euro hoorde ik. Daar kan hij naar de 5, 6 of 7 miljoen gaan", constateert hij.
Janssen begrijpt dat Hadj Moussa zelf graag de overstap wilde maken. De aanvaller probeerde eerder al een vertrek te forceren door bewust te laat te komen bij Feyenoord. "Dan snap ik dat hij graag weg wil en hij heeft geprobeerd door bewust te laat te komen om dat te forceren, maar Feyenoord had al aangegeven na Ueda niemand meer te verkopen. Ik was nog op de fiets gegaan hoor!"
Volgens Noa Vahle had de club uit Rotterdam eerder kunnen voorsorteren op een mogelijk vertrek van spelers. "De transferwindow van Feyenoord begon al met Read, dat ze rond de 25 en 30 miljoen konden krijgen en hem niet verkochten", blikt ze terug. "Met dat bedrag had je al voor kunnen sorteren op een vertrek van Ueda, dat deden ze door Ferri te halen", constateert Vahle.
"Maar ze hadden ook op Hadj Moussa kunnen voorsorteren en dat deden ze niet, dan hadden ze niet tegen 42 miljoen 'nee' hoeven te zeggen", legt ze uit. "Het gekke is dat het geklapt is op bankgaranties, dat Feyenoord dat niet allemaal lukt. Het wordt allemaal veel te kort dag en Hadj Moussa wordt 50 miljoen door z'n neus geboord, maar Feyenoord ook en dat vind ik onbegrijpelijk. Hij (Hadj Moussa, red.) kon 50 miljoen gaan verdienen in 5 jaar."
Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"
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