Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"

Feyenoord verlangde naar verluidt een bankgarantie voor de recordtransfer, die door bonussen kon oplopen tot meer dan 40 miljoen euro. Volgens Janssen, die in het verleden bij clubs als Vitesse, FC Twente en Ajax speelde, had de Rotterdamse club het financiële aanbod moeten accepteren. "Ze hadden hem moeten laten gaan. Het was een recordbedrag geweest voor Feyenoord als ze hem hadden verkocht. Deze jongen is van Vitesse gekomen en zal bij Feyenoord een prima salaris hebben, rond de 800.000 euro hoorde ik. Daar kan hij naar de 5, 6 of 7 miljoen gaan", constateert hij.

Janssen begrijpt dat Hadj Moussa zelf graag de overstap wilde maken. De aanvaller probeerde eerder al een vertrek te forceren door bewust te laat te komen bij Feyenoord. "Dan snap ik dat hij graag weg wil en hij heeft geprobeerd door bewust te laat te komen om dat te forceren, maar Feyenoord had al aangegeven na Ueda niemand meer te verkopen. Ik was nog op de fiets gegaan hoor!"