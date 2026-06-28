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Theo Janssen over ambities: "Waarom zou ik dan de cursus doen?"

Joram
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen, oud-speler van Ajax, heeft aangegeven niet van plan te zijn om op korte termijn zijn trainerspapieren te halen om door te groeien naar het hoogste niveau als coach. De ex-international is momenteel actief bij De Treffers en voelt zich daar op zijn plek. Ambities om zelf actief te zoeken naar een rol in het betaalde voetbal heeft hij niet.

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"Nee, niet per se", zegt Janssen bij Vandaag Inside Oranje als hem wordt gevraagd of hij trainer wil worden op het hoogste niveau. "In Nederland hebben we heel veel mensen die de cursus doen en vijfhonderd trainers en maar een aantal clubjes. Er zijn heel veel trainers die hun papiertje halen en dan never nooit bij een betaaldvoetbalclub komen. Waarom zou je dan de cursus doen?"

Volgens Janssen ligt de bal vooral bij clubs zelf als er ooit een stap naar het betaald voetbal zou komen. "Als een club mij wil hebben, dan komen zij wel bij mij. Dan kunnen we erover praten en dan zou het misschien kunnen. Een beetje zoals die jongen het heeft gedaan bij De Graafschap. Ik vind dit ook wel leuk."

Over zijn huidige werk bij De Treffers is hij positief, vooral over het niveau in de Tweede Divisie. "Het is ook een heel leuk niveau. We hebben het vaak over de Keuken Kampioen Divisie en de Tweede Divisie en dat ligt heel dicht tegen elkaar. Ik denk dat wij van heel veel clubs uit de KKD zouden kunnen winnen."

Tot slot benadrukt Janssen dat hij het trainerschap niet ingewikkelder wil maken dan nodig is. "Ik hou het simpel. Je moet het ook niet moeilijker maken. We hebben heel veel trainers die doen alsof het hogere wiskunde is. Volgens mij stelt het allemaal niet zoveel voor. Je moet zorgen dat je naar de goede kleur speelt en je moet de beste spelers aan de bal krijgen en vrijheid geven. Uiteindelijk is het zo simpel."

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