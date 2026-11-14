Theo Janssen is de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke trainersfunctie bij Vitesse. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax zou in beeld zijn om hoofdtrainer te worden bij de club uit Arnhem. Aangeschoven bij Ziggo Sport heeft Janssen gereageerd op de geruchten.

De berichtgeving kwam op gang nadat Hélène Hendriks het onderwerp ter sprake bracht bij Vandaag Inside. Vervolgens werd het besproken bij Rondo, waarna De Gelderlander met een uitgebreid artikel naar buiten kwam waarin Janssen werd genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Vitesse. "Er is wel wat gebeurd. Helene Hendriks heeft natuurlijk wat geroepen bij VI. Dat hebben ze hier opgepakt bij Rondo. De Gelderlander is daar vervolgens op gesprongen met een behoorlijk stuk in de krant, waarin stond dat ik de nieuwe trainer van Vitesse moet worden. Dus daar is een heel stuk over naar buiten gekomen en er zijn heel veel mensen opgedoken", vertelt Janssen.

De oud-middenvelder bevestigt dat hij regelmatig contact heeft met de club, maar benadrukt dat er geen sprake is van concrete gesprekken over een trainersfunctie. "Ik word dus gebeld, maar ik zit er gewoon één keer in de week. Dus zoveel valt er niet te bellen. Ik zit daar één keer in de week en bespreek alles met Bernhard Schuiteman, die daar technisch directeur is. Daar heb ik heel veel contact mee." Toch sluit Janssen een toekomstige rol bij Vitesse niet uit. "Als Vitesse ooit een keer aan de bel trekt, dan ga ik daar zeker over nadenken. Maar dat is niet aan de orde." Tijdens de uitzending komt ook de vraag voorbij of Janssen klaar is voor het hoofdtrainerschap. Daarbij speelt zijn trainersdiploma een belangrijke rol. "Kijk, het is zo dat ik de papieren niet heb om hoofdtrainer te zijn. Dus ze zullen een hoofdtrainer moeten aanstellen. Daar zal ik assistent van zijn. Dat is vaker gebeurd."