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Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"

Niek
Theo Janssen met een pet op zijn hoofd in Groesbeek
Theo Janssen met een pet op zijn hoofd in Groesbeek Foto: © Pro Shots

De Treffers heeft donderdagavond in het bekertoernooi voor een stunt gezorgd door Heracles Almelo uit te schakelen. Trainer Theo Janssen, die in het verleden als speler actief was bij clubs als FC Twente en Ajax, genoot met volle teugen na de nipte zege (1-0). 

"Als je ziet met hoeveel strijd en passie we speelden, mogen we heel trots zijn op het team", vertelt hij op de website van VI. "Maar we hadden ook wel een beetje geluk, doordat zij acht wissels doorvoerden. Dat gaf ons de extra motivatie om er een heel mooie dag van te maken", blikt Janssen terug.

"Ik ben er normaal gesproken niet zo mee bezig, maar vlak voordat we het veld opgingen, heb ik wel tegen de jongens gezegd: "Heracles neemt ons niet serieus. Het is aan jullie om te laten zien dat ze dat wel hadden moeten doen." Acht keer wisselen tegen De Treffers, dan nemen ze het niet serieus", vervolgt de oefenmeester, die daarmee wees naar de opstelling van zijn collega Vincent Heilmann. 

"Je moet ons niet onderschatten", waarschuwt hij. "We hebben een geweldige ploeg, dat hebben we vanavond weer laten zien. De tactiek is duidelijk, de jongens weten wat er verwacht wordt. En we hebben gewoon leuke spelers, dat hebben we vandaag kunnen zien", besluit Janssen trots. 

Heilmann was het na afloop overigens niet met de voormalig profvoetballer eens. "Het is wel de klassieke Nederlandse manier om hiernaar te kijken. Ik snap ook wel dat Theo dit gebruikt, dat doet hij ook goed en slim", benadrukt hij. "Maar ik vind niet dat het iets te maken heeft met het resultaat. De jongens die ik heb opgesteld, zijn goed genoeg om deze wedstrijd te winnen", aldus Heilmann, die onder andere Mike te Wierik en Thomas Bruns liet spelen.

Ook Jeff Reine-Adélaïde begon aan de aftrap. "Jongens die echt al heel wat hebben meegemaakt en heel goed zijn. Ik blijf weg van termen als een B-elftal, want daarmee doe je de spelers tekort", constateert hij. "Als de rode kaart niet was gevallen, denk ik echt dat wij fysiek sterk genoeg zouden zijn om het nog over de streep te trekken. In de eerste 55 minuten hadden we een goal moeten maken. Daarover ben ik kritisch op ons aanvalsspel", aldus Heilmann, die zijn topscorer N'Djoli pas een kwartier voor tijd liet invallen. Ook aanvoerder Mirani en smaakmaker Abbas zaten aanvankelijk op de bank, maar werden alsnog ingebracht.  

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