Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Janssen snapt niks van Ajax-besluit: "Zou met hem aan de slag gaan"

Amber
bron: Studio Voetbal
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen begrijpt niet dat Ajax bereid is Kian Fitz-Jim deze transferperiode te laten gaan. De oud-international uitte zijn zorgen in Studio Voetbal. De middenvelder startte zondag in het duel met Heracles Almelo (2-0) in de basis, maar staat desalniettemin te koop bij de Amsterdammers.

Janssen hoopt dat de club het nog eens goed overweegt. "Als je kijkt naar het middenveld dat Ajax heeft, dan is het een speler die wel iets kan toevoegen. Hij is goed aan de bal, durft het duel te spelen, ook al is hij fysiek niet de beste. Ik zou lekker met hem aan de slag gaan."

Volgens Janssen maakt het verschil in type niet uit. Fitz-Jim is geen Jordan Henderson, maar dat hoeft geen probleem te zijn. "Het is een voetballende jongen die vanuit de passing iets kan toevoegen bij Ajax. Het is geen Koopmeiners of Clasie die voor de verdediging staat en daar zijn duels speelt. Als je dominant bent aan de bal, dan maakt het niet zoveel uit. In de grote wedstrijden kan het een probleem worden."

Ajax transfergeruchten en nieuws Kian Fitz-Jim Theo Janssen
