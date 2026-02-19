Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Janssen snapt niks van vorm Forbs: "Bij Ajax was het lichten uit"

Carlos Forbs
Carlos Forbs

Theo Janssen is enthousiast over Carlos Forbs en snapt niet dat de speler van Club Brugge het in België zo goed doet. In Amsterdam, bij Ajax, wist hij weinig te presteren. 

Bij het duel tussen Club Brugge en Atlético Madrid zit de oud-Ajacied niet bij de wedstrijdselectie van de club uit Brugge. "Forbs speelt daar (Brugge), is belangrijk en heeft waarde", begint Janssen bij Ziggo Sport over de verkochte Ajacied.

De oud-middenvelder bekijkt volgens beelden van Forbs, die tweemaal scoort tegen FC Barcelona. Dat was in november. "Forbs in snelle print... Bij Ajax was het dan lichten uit en het vangnet over. Hier schiet hij hem geweldig binnen."

"Het blijkt maar weer dat heel veel spelers die het moeilijk hebben gehad bij Ajax, op een ander niveau héél goed kunnen voetballen", aldus Janssen over Forbs. Kanttekening hierbij is wel, die Janssen achterwege laat, is dat Forbs sinds de wedstrijd tegen FC Barcelona tot afgelopen weekend geen goal meer had gemaakt. 

