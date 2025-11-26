Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Janssen sorteert voor op dienstverband bij Ajax': "Uitdaging"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Pascal Jansen
Pascal Jansen Foto: © Pro Shots

Pascal Jansen heeft zich uitgesproken over een eventueel dienstverband bij Ajax. De trainer van New York City FC, die in de Verenigde Staten goede resultaten boekt, wil werken bij Ajax niet zien als 'het binnenlopen van een brandend huis'.

Met New York City richt Jansen zich op het einde van het seizoen: zijn ploeg heeft de play-offs van de Eastern Conference bereikt en treft daarin Inter Miami van Lionel Messi. In een uitgebreid gesprek met het Algemeen Dagblad kwam ook Ajax ter sprake. Hoewel de Amsterdammers nog niet bij hem hebben aangeklopt, wordt Jansen in zijn omgeving wel eens voorgehouden dat een functie in Amsterdam mogelijk bij hem zou passen.

"Mensen vergelijken werken bij Ajax met het binnenlopen van een brandend huis", zegt Jansen. "Zo zie ik dat niet, ik ben van een halfvol glas. Ik zie dan uitdagingen. Ik geef jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen en creëer waarde op het veld. Met AZ heb ik goede resultaten gehaald in de Eredivisie en tegen de traditionele topdrie."

Op dit moment voelt Jansen zich echter op zijn plek in de VS. "Maar ik zit nu nog goed hier en hoef ik nergens over na te denken. Half december ben ik weer even in Nederland na een paar dagen Manchester. Manchester City is de zusterclub van New York. Ik hoop dat ik een mooi gesprek met Pep Guardiola kan hebben en dat Tijjani (Reijnders, de speler waarmee hij samenwerkte bij AZ, red.) kan zien."

Gerelateerd:
Menno Geelen

Ajax krijgt advies: "Je moet de vereniging minder macht geven"

0
Rayane Bounida

Ajacied afgemaakt: "Drie maanden verder en geen minuut gemaakt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd