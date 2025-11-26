'Janssen sorteert voor op dienstverband bij Ajax': "Uitdaging"

Pascal Jansen heeft zich uitgesproken over een eventueel dienstverband bij Ajax. De trainer van New York City FC, die in de Verenigde Staten goede resultaten boekt, wil werken bij Ajax niet zien als 'het binnenlopen van een brandend huis'.

Met New York City richt Jansen zich op het einde van het seizoen: zijn ploeg heeft de play-offs van de Eastern Conference bereikt en treft daarin Inter Miami van Lionel Messi. In een uitgebreid gesprek met het Algemeen Dagblad kwam ook Ajax ter sprake. Hoewel de Amsterdammers nog niet bij hem hebben aangeklopt, wordt Jansen in zijn omgeving wel eens voorgehouden dat een functie in Amsterdam mogelijk bij hem zou passen.

"Mensen vergelijken werken bij Ajax met het binnenlopen van een brandend huis", zegt Jansen. "Zo zie ik dat niet, ik ben van een halfvol glas. Ik zie dan uitdagingen. Ik geef jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen en creëer waarde op het veld. Met AZ heb ik goede resultaten gehaald in de Eredivisie en tegen de traditionele topdrie."

Op dit moment voelt Jansen zich echter op zijn plek in de VS. "Maar ik zit nu nog goed hier en hoef ik nergens over na te denken. Half december ben ik weer even in Nederland na een paar dagen Manchester. Manchester City is de zusterclub van New York. Ik hoop dat ik een mooi gesprek met Pep Guardiola kan hebben en dat Tijjani (Reijnders, de speler waarmee hij samenwerkte bij AZ, red.) kan zien."