Janssen steunt Ajacied opmerkelijk genoeg: "Is het minst schuldig"

Theo Janssen vindt dat John Heitinga niet de hoofdschuldige is aan de huidige malaise bij Ajax. In het programma Studio Voetbal laat de oud-middenvelder weten dat de kritiek op de trainer onterecht is en dat er vooral naar technisch directeur Alex Kroes gekeken moet worden.

"Hij kan niet blijven zitten als hij Heitinga alsnog moet wegsturen", stelt Janssen resoluut. "Je kan kritisch zijn op Heitinga, maar je moet ook kijken naar de samenstelling van de selectie en daar is Kroes natuurlijk medeverantwoordelijk voor."

Volgens Janssen heeft Ajax flink geïnvesteerd, maar zijn die middelen verkeerd besteed. "Ze hebben best veel geïnvesteerd en gewoon de verkeerde spelers gehaald. Daar mag je kritisch naar kijken. Ik vind Heitinga het minst schuldig aan wat er nu gebeurt bij Ajax." Presentator Arno Vermeulen wijst er vervolgens op dat Heitinga wel degelijk invloed had op het transferbeleid: "Hij heeft wel mee mogen denken over die transfers, hè?"

Daar is Janssen het deels mee eens, maar hij nuanceert: "Je stelt een trainer aan. Natuurlijk mag hij dan zeggen: ik vind dit een interessante speler. Maar je gaat hem echt niet laten bepalen welke speler er komt, want dat is ook weer de verkeerde kant. Een club moet altijd zeggen: dit is onze visie, dit is onze speelwijze en dit zijn de spelers die we daarbij zoeken. Het moet niet andersom zijn, want dan heb je een probleem, denk ik."