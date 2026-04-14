Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Dick Schreuder houdt zich niet bezig met een mogelijke stap naar een topclub, ondanks de aanhoudende geruchten rond onder meer Ajax. De trainer van NEC blijft gefocust op het heden.
"Ik zit er sowieso in dat ik van wedstrijd tot wedstrijd leef", begint Schreuder bij Rondo. "Er komt een mooie finale aan. Dat wil je meemaken en zeker ook winnen. Uiteindelijk wil je een prijs winnen als trainer. Daarna gaan we in de competitie naar Twente uit. Wat dat betreft ben ik alleen daarmee bezig."
Aan tafel ziet Theo Janssen dat de naam van Schreuder niet voor niets rondzingt. "Hij doet iets wat anders is en goed werkt. Het is niet gek dat zijn naam in verband wordt gebracht met de grote clubs. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat PSV misschien wel… maar die gaan nu door met Peter. Je moet nog drie jaar NEC en dan kan je naar PSV."
Ook over Ajax is Janssen uitgesproken. "Ajax is nu ook moeilijk om daar als trainer nu in te stappen met de spelers die ze nu hebben. Oude spelers die op de weg terug zijn en spelers die het niveau niet halen. Ik denk dat als hij bij Ajax aan het roer zou staan, het een stuk beter zal zijn."
Schreuder zelf blijft nuchter onder alle speculaties. "Ik wil daar totaal niet over nadenken. Ik vind het gewoon mooi als je bij een nieuwe club komt, ik maak me er niet zo druk om. Ik ambieer een topclub, dat is normaal. Mijn spelers doen dat ook, dat is alleen maar goed", besluit hij.
