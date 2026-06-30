Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
Theo Janssen heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente blijft daardoor tot de zomer van 2027 actief als adviseur voetbalzaken. Voor het komende jaar krijgt hij een uitgebreidere rol binnen de technische organisatie.
Janssen was de afgelopen seizoenen al betrokken als adviseur bij Vitesse, maar gaat zich vanaf heden meer bemoeien met zaken omtrent het eerste elftal. "Ik ben blij om langer verbonden te blijven aan de geel-zwarte familie. In deze rol ga ik me nog actiever bezighouden met het technische proces", zegt Janssen zelf via de clubkanalen van Vitesse.
"Het vertrouwen dat de club in mij uitspreekt, waardeer ik enorm", vervolgt de oud-middenvelder. "Samen met de andere technische mensen binnen de club gaan we bouwen aan een sterke selectie voor de komende seizoenen."
Ook ad interim directeur Joost de Wit is content: "Theo is een echte clubman met veel voetbalinhoudelijke kennis en ervaring. We zijn blij dat hij die kwaliteiten ook komend jaar weer voor Vitesse blijft inzetten. Met zijn betrokkenheid willen we bouwen aan een sterke basis voor de toekomst. Dit is een mooie stap voor zowel Theo als de club."
Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal
Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"
Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"
'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'
'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'
Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"
BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"
Daley Blind plots clubloos nadat Girona hem online uitzwaait
Nigel de Jong weg bij de KNVB? "Hij pakte in januari niet door"
'Ajax mengt zich in strijd om Duitse keeper van 5 miljoen euro'
Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"
Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"
VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"
Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"
Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"
Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"
Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"
Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
Theo Janssen keek in Playboy: "Haalde de middelste poster eruit"
Ajax Vrouwen shopt bij FC Twente: "Is technisch goed onderlegd"
Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"
Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"
Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"
'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'