Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse

Theo Janssen heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente blijft daardoor tot de zomer van 2027 actief als adviseur voetbalzaken. Voor het komende jaar krijgt hij een uitgebreidere rol binnen de technische organisatie.

Janssen was de afgelopen seizoenen al betrokken als adviseur bij Vitesse, maar gaat zich vanaf heden meer bemoeien met zaken omtrent het eerste elftal. "Ik ben blij om langer verbonden te blijven aan de geel-zwarte familie. In deze rol ga ik me nog actiever bezighouden met het technische proces", zegt Janssen zelf via de clubkanalen van Vitesse.

"Het vertrouwen dat de club in mij uitspreekt, waardeer ik enorm", vervolgt de oud-middenvelder. "Samen met de andere technische mensen binnen de club gaan we bouwen aan een sterke selectie voor de komende seizoenen."