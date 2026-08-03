Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"

Sara
bron:  Voetbal International
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen is benieuwd hoe Ajax dit seizoen gaat presteren onder trainer Míchel. De kersverse columnist kijkt toe hoe Ajax een transformatie doormaakt en kan niet wachten om te zien hoe dit uit gaat pakken.

"Ik kijk dit seizoen het meest uit naar Ajax en FC Twente", opent Janssen zijn eerste column voor Voetbal International. "Ajax is een hele nieuwe weg ingeslagen, met Jordi Cruijff, met een nieuwe trainer en een hele lading nieuwe spelers. In de voorbereiding zag dat er heel aardig uit."

Cruijff is nog druk bezig met de nieuwe selectie. "Ik ben benieuwd wat zij nog meer op de transfermarkt gaan doen en waar dit gaat eindigen", vervolgt Janssen. "Het is alles-of-niets in Amsterdam. Ze moeten kampioen worden en daar moet alles voor wijken. Als het dit seizoen niet lukt, dan hebben ze voor de lange termijn wel een groot probleem. Dit seizoen moet dus alles op zijn plek vallen."

"Je kan zeggen wat je wil over Jordi Cruijff, maar hij doet het wel volledig op zijn manier. En dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Het interesseert hem geen ene zak wat andere mensen ervan vinden, hij kiest zijn eigen weg. En als het dan mis gaat, dan wel op zijn manier", besluit de oud-Ajacied.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws