Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Theo Janssen is benieuwd hoe Ajax dit seizoen gaat presteren onder trainer Míchel. De kersverse columnist kijkt toe hoe Ajax een transformatie doormaakt en kan niet wachten om te zien hoe dit uit gaat pakken.
"Ik kijk dit seizoen het meest uit naar Ajax en FC Twente", opent Janssen zijn eerste column voor Voetbal International. "Ajax is een hele nieuwe weg ingeslagen, met Jordi Cruijff, met een nieuwe trainer en een hele lading nieuwe spelers. In de voorbereiding zag dat er heel aardig uit."
Cruijff is nog druk bezig met de nieuwe selectie. "Ik ben benieuwd wat zij nog meer op de transfermarkt gaan doen en waar dit gaat eindigen", vervolgt Janssen. "Het is alles-of-niets in Amsterdam. Ze moeten kampioen worden en daar moet alles voor wijken. Als het dit seizoen niet lukt, dan hebben ze voor de lange termijn wel een groot probleem. Dit seizoen moet dus alles op zijn plek vallen."
"Je kan zeggen wat je wil over Jordi Cruijff, maar hij doet het wel volledig op zijn manier. En dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Het interesseert hem geen ene zak wat andere mensen ervan vinden, hij kiest zijn eigen weg. En als het dan mis gaat, dan wel op zijn manier", besluit de oud-Ajacied.
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