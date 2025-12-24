'Janssen wilde Ajacied weg hebben': "Had de eerste moeten zijn"

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Arthur
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen denkt dat Fred Grim al het vermoeden had dat hij John Heitinga zou opvolgen bij een eventueel ontslag. Dat vertelt de oud-international in het programma Rondo op Ziggo Sport. Grim werd na tegenvallende resultaten aangesteld als interim-trainer van Ajax, nadat Heitinga was ontslagen.

Aan tafel wordt ook de situatie van Robin van Persie bij Feyenoord besproken. Janssen is van mening dat de trainer in De Kuip de tijd moet krijgen. "Ik vind dat Van Persie de tijd moet krijgen", stelt de voormalig speler van onder meer Ajax, FC Twente en Vitesse. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt daarop door: "Vind je ook dat Heitinga de tijd had moeten krijgen?"

Volgens Janssen is dat zeker het geval. "Is Fred Grim een betere trainer dan Heitinga?", vraagt hij zich hardop af. Marco van Basten haakt daarop in en is duidelijk: "Ja, ik vind van wel." Janssen vindt echter dat Grim solidair had moeten blijven aan Heitinga. "Hij is rustiger. Hij is erbij gezet om te helpen. Maar als de trainer eruit wordt gezet en jij bent aangesteld om te helpen, vind ik dat jij de eerste had moeten zijn die zegt: dan ben ik ook weg", aldus Janssen.

Ruud Gullit vraagt vervolgens: "Jij denkt dat hij is gekomen met: als jij weggaat, ga ik het overnemen?" Janssen twijfelt niet aan zijn antwoord. "Zo komt het wel over. Nu blijft hij misschien tot het eind. Hij doet het niet slecht en hij komt beter over, maar hij had Heitinga daarin moeten helpen", besluit hij.

