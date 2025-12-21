Janssen wint prijs met amateurploeg: "Heb al twee biertjes op"

De Treffers is de enige overgebleven amateurploeg in de Eurojackpot KNVB Beker. De ploeg van voormalig FC Twente- en Ajax-speler Theo Janssen boekte een 0-1 zege op Sportlust '46. Daarmee won het de blauwe Dennenappel voor beste amateurploeg in het bekertoernooi.

"Voor de club fantastisch. Voor mij... Ja, die kan er weer bij in de kelder", grapt De Treffers-trainer Theo Janssen in gesprek met ESPN. "Voor de club is het hartstikke bijzonder. Iedereen rondom de club is ermee bezig. De KNVB heeft er goed aan gedaan om een klein prijsje te koppelen aan de beste amateurploeg."

Janssen moet echter niet alleen lachen om de prijsuitreiking. "Het was meer omdat ik al twee biertjes op heb", lacht Janssen, die nog wel even na gaat genieten. "Er gaan behoorlijk wat bussen terug naar Groesbeek en de kantine is wat langer open. We gaan er nog wel een feestje van maken, denk ik."