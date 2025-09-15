Theo Janssen vol lof: "Die zijn echt niet beter dan dat hij is"

Theo Janssen stak zondagavond in Studio Voetbal de loftrompet over Mika Godts, die tegen PEC Zwolle (3-1) uitblonk met twee doelpunten en een assist. Volgens de analist moet John Heitinga het twintigjarige talent in de basis laten staan.

Bij het terugzien van de beelden van Godts kon Janssen zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. "Het is een jongen die heel creatief en doelgericht is. Hij draait makkelijk weg en maakt zijn acties."

Ook prijst hij de achtergrond van de Belgische aanvaller. "Godts speelt al een tijdje bij Ajax en is een jongen van de eigen opleiding. Hij is aanvallend, snel en creatief. Dat is eigenlijk alles waar Ajax voorstaat", aldus Janssen, die wel kritisch blijft op het feit dat Godts soms te weinig afspeelt.

Toch vindt Janssen dat het talent meer kansen moet krijgen. "Hij is soms ook nog een beetje wisselvallig, natuurlijk. Godts speelt alleen bijna niet. Dan halen ze spelers voor tien miljoen, maar die zijn echt niet beter dan dat hij is", doelt hij vermoedelijk op Raúl Moro. "Ik hoop dat Heitinga het heeft gezien en deze jongen lekker laat staan, want Godts is de enige die iets extra’s heeft."