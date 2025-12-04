Pak Schaal Podcast
Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"
Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"

Tom
bron: Pak Schaal Podcast
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © BSR Agency

Henrik Rydström wordt niet de nieuwe trainer van Ajax, zo stelt Freek Jansen donderdag in de Pak Schaal Podcast. Afgelopen woensdag werd hij nog in verband gebracht met de Amsterdammers. 

De Zweedse Rydström zit zonder club sinds zijn vertrek bij Malmö FF eind september. Hij zou een van de kandidaten zijn om John Heitinga op te volgen, maar dat klopt dus niet vertelt Jansen. "Die naam hebben ze nooit gehoord bij Ajax. Die kan naar het rijk der fabelen", stelt hij.

Voorlopig zal interim-trainer Fred Grim dus aanblijven als eindverantwoordelijke. Bekend is sowieso dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil aanstellen, voordat het in zee gaat met een nieuwe coach. Aankomende zaterdag neemt Ajax het in Sittart op tegen Fortuna Sittard. 

