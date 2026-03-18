Janssen zet vraagtekens bij keuze Cruijff: "Heb ik moeite mee"

Garcia werd in eerste instantie aangesteld bij Jong Ajax, maar schoof na de exit van Fred Grim door naar het eerste elftal. "Ik heb een beetje moeite met de situatie...", reageert Janssen bij Rondo. "De trainer van Jong Ajax werd eruit gedonderd en alles moest anders. Bij Jong Ajax moest het gaan om winnen en winnaarsmentaliteit en na één maand is dat weer weg en is het niet meer belangrijk bij Jong Ajax en dan zit hij bij Ajax 1, terwijl dat totaal niet de bedoeling was."

Janssen sluit niet uit dat Cruijff deze situatie al in gedachte had toen hij Garcia naar Amsterdam haalde. "Dat is wel heel snel gegaan. Er is hier misschien wel rekening mee gehouden", aldus de voormalig profvoetballer. "Dat zou wel erg zijn, omdat je het anders verkoopt. Zeg dan: we gaan deze trainer bij Jong Ajax neerzetten en kijken hoe hij zich ontwikkelt en stel hij doet het hartstikke goed bij Jong Ajax dan bestaat er een optie om trainer te worden bij Ajax 1. Grim wist ook zijn situatie, volgens mij was hij niet de meest moeilijke daarin."