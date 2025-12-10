Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Janssen ziet schuldige bij Ajax: "Je moet situaties aanvoelen"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Ko Itakura kwam er slecht uit te zien bij de 1-0 van Qarabag tegen Ajax. Dat concludeert Theo Janssen tijdens de rust van het Champions League-duel bij Ziggo Sport. De Japanse verdediger, die op het middenveld staat, liet Camilo Durán ontsnappen bij de tegengoal.

"Wat er misgaat? Het is één lange bal. Het is gewoon een kwestie van goed staan", opent Janssen zijn analyse. "Itakura staat helemaal aan de verkeerde kant te dekken, is alleen maar met de bal bezig en niet met z'n man. In dit soort situaties moet je contact zoeken."

"Itakura heeft geen idee waar de spits is. Dan is hij er opeens en ben je te laat. Je moet dit soort situaties aanvoelen", gaat hij verder. "Itakura is die spits helemaal kwijt en Vitezslav Jaros kan voor mijn gevoel ook iets meer doen, want de bal schiet best ver door. Als hij gewoon naar de zestien rent, kan hij hem met z'n handen pakken."

