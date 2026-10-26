Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"

Tolu Arokodare had het tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam voortdurend aan de stok met Nick Verschuren. Theo Janssen genoot van de manier waarop de jonge verdediger de Ajax-spits uit zijn spel wist te halen.

De irritaties ontstonden al in de openingsfase. Bij een hoekschop van Ajax werd er over en weer geduwd en getrokken tussen Arokodare en Verschuren. Ook later in de wedstrijd zochten de twee elkaar geregeld op. Janssen was bij de NOS vooral onder de indruk van de strijdlust van de 21-jarige mandekker. "Geweldig, die Verschuren. We hebben het vaak over Wouter Goes en zijn trekjes, maar deze jongen is gewoon tegen een reus aan het voetballen en heeft met handen en voeten er alles aan gedaan om zijn duels te winnen."