Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"
Tolu Arokodare had het tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam voortdurend aan de stok met Nick Verschuren. Theo Janssen genoot van de manier waarop de jonge verdediger de Ajax-spits uit zijn spel wist te halen.
De irritaties ontstonden al in de openingsfase. Bij een hoekschop van Ajax werd er over en weer geduwd en getrokken tussen Arokodare en Verschuren. Ook later in de wedstrijd zochten de twee elkaar geregeld op.
Janssen was bij de NOS vooral onder de indruk van de strijdlust van de 21-jarige mandekker. "Geweldig, die Verschuren. We hebben het vaak over Wouter Goes en zijn trekjes, maar deze jongen is gewoon tegen een reus aan het voetballen en heeft met handen en voeten er alles aan gedaan om zijn duels te winnen."
Volgens Janssen slaagde Verschuren erin om Arokodare volledig uit zijn concentratie te halen. De Ajax-spits was op een gegeven moment meer met de arbitrage dan met de wedstrijd bezig. "Verschuren heeft Tolu helemaal gek gemaakt, want hij was op een gegeven moment meer aan het zeuren tegen de scheidsrechter dan dat hij met de wedstrijd bezig was."
Ook op de momenten waarop Verschuren volgens Janssen iets te enthousiast verdedigde, bleef hij slim handelen. "Ook wanneer hij iets te gretig is, is hij slim door er kort op te blijven zitten. Geweldig om de passie van die jongen te zien, en dan is hij 21 jaar."
Het sterke optreden van Verschuren leverde Sparta uiteindelijk geen resultaat op. Ajax hield stand tijdens een spannende slotfase en verliet Het Kasteel met een 1-2-overwinning.
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