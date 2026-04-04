Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"
Jari Litmanen was zaterdag weer even terug op De Toekomst. De voormalig speler van Ajax was toeschouwer bij de Future Cup.
In 2017 was Litmanen ook aanwezig bij het jeugdtoernooi. "De tijd gaat heel snel, want dat is al tien jaar geleden. Ik vond het een geweldig toernooi. Er zijn veel mensen en het is lekker weer. Dat is het beste wat je kan hebben voor een voetbalwedstrijd", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax.
De Fin geniet erg van de talentvolle spelers die zaterdag in actie kwamen. "Ik heb van iedere ploeg wat leuke acties en momenten gezien. Dit zijn jongens die over een paar jaar eventueel in het eerste elftal moeten zitten, bij Ajax en bij de andere clubs.", aldus Litmanen.
Volgens Litmanen zijn dit soort toernooien van grote waarde voor jonge spelers. "Dan kan je zien wat je goed deed en waar je nog beter in moet worden. Dat soort dingen zijn belangrijk in deze fase", besluit hij.
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"
Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."
Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."
Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente
Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"
MATCHDAY | Edvardsen in de basis; Gloukh op de bank bij Ajax
Hoefkens kijkt om zich heen: "Ajax had de zaken wél op orde"
Ramiz Zerrouki tegen Ajax: "Dat zou helemaal fantastisch zijn"
Dolberg vertelt over ziekte: "Ik heb een aantal lotgenoten"
'Maarten Paes ontsnapt dankzij SEG aan paspoortenkwestie'
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Garcia wijzigt meerdere plekken'
Kroes op de bres voor oud-Ajacied: "Ontzettend veel kritiek"
Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"
FC Barcelona-spelers naar Ajax? "Daar kan je vergif op innemen"