Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"

In 2017 was Litmanen ook aanwezig bij het jeugdtoernooi. "De tijd gaat heel snel, want dat is al tien jaar geleden. Ik vond het een geweldig toernooi. Er zijn veel mensen en het is lekker weer. Dat is het beste wat je kan hebben voor een voetbalwedstrijd", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax.

De Fin geniet erg van de talentvolle spelers die zaterdag in actie kwamen. "Ik heb van iedere ploeg wat leuke acties en momenten gezien. Dit zijn jongens die over een paar jaar eventueel in het eerste elftal moeten zitten, bij Ajax en bij de andere clubs.", aldus Litmanen.