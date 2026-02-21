Jaroš geblesseerd: "Denk niet dat Grim nu slechter zal slapen"

Voor Vítězslav Jaroš is het seizoen voorbij. De doelman van Ajax is geblesseerd geraakt en moet de komende maanden vanaf de tribune toekijken. Maarten Paes zal de goalie vervangen onder de Amsterdamse lat.

"Maarten Paes gaat morgen (zaterdag) zijn debuut maken. Die speelde zijn laatste wedstrijd in oktober voor Indonesië", begint presentator Toine van Peperstraten bij ESPN. Vervolgens geeft Kraay te kennen het wel logisch te vinden dat Paes de voorkeur krijgt boven Yoeri Heerkens, die afgelopen zomer overkwam en nog geen onuitwisbare indruk achterliet.

"Paes is geen koekenbakker en heeft veel gekeept de afgelopen jaren", zegt Kraay. "Hoe groot gaat het gemis van Jaros worden?" vraagt Van Peperstraten vervolgens, maar Kraay denkt niet dat Ajax er enorm op achteruit gaat. "Ik vind Jaros een behoorlijke keeper, niks meer en niks minder. Ik heb niet zoiets van: goh, wat zal Fred Grim nu slecht slapen. Helemaal niet", aldus de analist.