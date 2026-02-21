Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Jaroš geblesseerd: "Denk niet dat Grim nu slechter zal slapen"

Stefan
Vítězslav Jaroš
Vítězslav Jaroš Foto: © BSR Agency

Voor Vítězslav Jaroš is het seizoen voorbij. De doelman van Ajax is geblesseerd geraakt en moet de komende maanden vanaf de tribune toekijken. Maarten Paes zal de goalie vervangen onder de Amsterdamse lat.

"Maarten Paes gaat morgen (zaterdag) zijn debuut maken. Die speelde zijn laatste wedstrijd in oktober voor Indonesië", begint presentator Toine van Peperstraten bij ESPN. Vervolgens geeft Kraay te kennen het wel logisch te vinden dat Paes de voorkeur krijgt boven Yoeri Heerkens, die afgelopen zomer overkwam en nog geen onuitwisbare indruk achterliet.

"Paes is geen koekenbakker en heeft veel gekeept de afgelopen jaren", zegt Kraay. "Hoe groot gaat het gemis van Jaros worden?" vraagt Van Peperstraten vervolgens, maar Kraay denkt niet dat Ajax er enorm op achteruit gaat. "Ik vind Jaros een behoorlijke keeper, niks meer en niks minder. Ik heb niet zoiets van: goh, wat zal Fred Grim nu slecht slapen. Helemaal niet", aldus de analist.

Mika Godts juicht

Mika Godts heeft Van der Vaart en Eriksen in het vizier bij Ajax

Owen Wijndal

Owen Wijndal twijfelt: "Of Zinchenko me uit de basis had gespeeld?"

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

