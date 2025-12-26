AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Jaros: "Het was een verrassing en daardoor een moeilijke tijd"

Cherine
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Vitezslav Jaros stond perplex toen hij in het Champions League-duel tegen Chelsea op de bank terechtkwam, terwijl Remko Pasveer in de basis begon bij Ajax. Hoewel Pasveer tijdelijk zijn plek overnam, benadrukt Jaros dat hij een goede relatie met hem heeft.

"Het was een verrassing en daardoor een moeilijke tijd om vijf wedstrijden niet te mogen spelen", vertelt hij in een interview met De Telegraaf. "Je ziet vaker dat managers onder druk iets proberen als het met het team niet zo gaat als gehoopt. Ik ben blij mijn basisplaats terug te hebben en hoop die vast te houden."

"Hij is een fijne collega en een op en top professional die al jarenlang in deze competitie speelt", zegt hij over Pasveer. "Hij geeft me tips en ook door naar hem te kijken probeer ik te leren. Of ik op mijn 42e ook nog op dit niveau kan keepen? Dat is moeilijk te zeggen."

"Maar ik zie bij Remko wel wat hij er allemaal voor doet en daar praten we over. Ik heb er veel respect voor hoe hij zijn lichaam verzorgt. Dat doe ik eveneens. Maar ik besef dat je in je carrière ook wat geluk moet hebben en geen zware blessures moet oplopen", aldus Jaros.

Vitezslav Jaros Remko Pasveer
