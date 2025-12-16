Pantelic Podcast
Jaros looft ploeggenoot: 'Zie hem in de Premier League spelen'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Vitezslav Jaros is zeer te spreken over de ontwikkeling van Ajax-verdediger Aaron Bouwman. In gesprek met De Telegraaf spreekt de 24-jarige doelman zijn bewondering uit voor de jonge Ajacied, die de afgelopen weken zowel tegen Qarabag FK als in De Klassieker tegen Feyenoord een sterke indruk maakte.

Volgens Jaros liet Bouwman al snel zien over veel kwaliteiten te beschikken. "Hij kende een heel goede voorbereiding op het seizoen en speelde de eerste wedstrijd, maar raakte helaas geblesseerd. Net nu we hem nodig hadden, is hij de laatste vier wedstrijden weer in het elftal gekomen en hij doet het geweldig." 

Dat Bouwman pas achttien jaar is, maakt zijn prestaties extra bijzonder. "Dat is crazy, want Aaron is pas achttien jaar oud", aldus de keeper. Met een glimlach voegt hij daaraan toe: "Ik zie hem elke ochtend gebracht worden door zijn ouders, want hij heeft nog geen rijbewijs."

Bouwman verlengde deze week zijn contract bij Ajax tot medio 2030 en maakt daarmee duidelijk dat de club veel vertrouwen in hem heeft. Ook Jaros ziet een grote toekomst voor de verdediger. Op de vraag welke Ajax-speler hij ooit in de Premier League ziet spelen, noemt hij direct de naam van Bouwman. "Hij heeft snelheid en kracht, is groot en goed aan de bal. Als hij zich zo door ontwikkelt, dan denk ik dat het goed komt."

