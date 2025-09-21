AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jaros met duidelijke boodschap: "Komen naar Eindhoven om te winnen"

Thomas
bron: NOS
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Vitezslav Jaros voelt zich steeds meer thuis bij Ajax en dat is mede te danken aan reservedoelman Joeri Heerkens. De twee keepers maakten deze zomer allebei de overstap naar Amsterdam en delen bovendien een gemeenschappelijke taal. Dat zorgt voor een hechte band binnen de selectie, vertelt Jaros in gesprek met de NOS.

Ook heeft de Tsjech een goede band met een mede Ajacied. "We praten af en toe Tsjechisch met elkaar. Niemand kan ons dan verstaan, haha", zegt de doelman. "Het is dan even ons kleine wereldje. We kunnen het goed met elkaar vinden." Zondag treft Jaros in Eindhoven een andere bekende: PSV-keeper Matej Kovar, met wie hij al jaren bevriend is. "Het wordt leuk om hem even te zien na de wedstrijd, om even met elkaar te praten. Maar we komen naar Eindhoven om te winnen, ik kom er niet om een vriend te zien."

Jaros staat dit seizoen op huurbasis bij Ajax onder contract, afkomstig van Liverpool. Het is bepaald niet zijn eerste uitleenperiode. "Ja, ik ben aardig wat keren uitgeleend", grijnst de Tsjech, die eerder ervaring opdeed bij St. Patrick's in Ierland en Sturm Graz in Oostenrijk. "Je ziet zelden een keeper vanuit de jeugdopleiding meteen doorbreken in het eerste. De meesten moeten eerst een stap terug doen in de lagere competities. Het draait allemaal om wedstrijdervaring."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in gesprek met Hans Kraay junior bij ESPN

Kraay beschermt Heitinga: "Aankopen zitten Ajax-parel in de weg"

0
Luis Suarez in zijn tijd bij Ajax

Suárez-record in gevaar: Ajacied kan geschiedenis schrijven vandaag

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Vitezslav Jaros
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd