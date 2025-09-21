Jaros met duidelijke boodschap: "Komen naar Eindhoven om te winnen"

Vitezslav Jaros voelt zich steeds meer thuis bij Ajax en dat is mede te danken aan reservedoelman Joeri Heerkens. De twee keepers maakten deze zomer allebei de overstap naar Amsterdam en delen bovendien een gemeenschappelijke taal. Dat zorgt voor een hechte band binnen de selectie, vertelt Jaros in gesprek met de NOS .

Ook heeft de Tsjech een goede band met een mede Ajacied. "We praten af en toe Tsjechisch met elkaar. Niemand kan ons dan verstaan, haha", zegt de doelman. "Het is dan even ons kleine wereldje. We kunnen het goed met elkaar vinden." Zondag treft Jaros in Eindhoven een andere bekende: PSV-keeper Matej Kovar, met wie hij al jaren bevriend is. "Het wordt leuk om hem even te zien na de wedstrijd, om even met elkaar te praten. Maar we komen naar Eindhoven om te winnen, ik kom er niet om een vriend te zien."

Jaros staat dit seizoen op huurbasis bij Ajax onder contract, afkomstig van Liverpool. Het is bepaald niet zijn eerste uitleenperiode. "Ja, ik ben aardig wat keren uitgeleend", grijnst de Tsjech, die eerder ervaring opdeed bij St. Patrick's in Ierland en Sturm Graz in Oostenrijk. "Je ziet zelden een keeper vanuit de jeugdopleiding meteen doorbreken in het eerste. De meesten moeten eerst een stap terug doen in de lagere competities. Het draait allemaal om wedstrijdervaring."