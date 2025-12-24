Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Jaros op zijn plek bij Ajax: "Ben eindelijk eens vrij met Kerst"

Cherine
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots

Vitezslav Jaros kijkt in een interview met De Telegraaf terug op zijn eerste seizoenshelft bij Ajax en praat openhartig over de druk op keepers. Ondanks die druk voelt de 24-jarige doelman zich wel erg thuis in Amsterdam en de Eredivisie.

"Er staat veel druk op ons, omdat elke fout – en soms zelfs een halve misser al – in 95 procent van de gevallen een tegengoal betekent", vertelt Jaros. "Voor de wedstrijd heb ik zoals iedereen wel wat spanning, want wie zegt dat hij geen druk voelt, liegt waarschijnlijk. Maar als ik het veld opkom en de bal aanraak, dan is dat iets wat ik elke dag doe. Door me dat te realiseren, raak ik de wedstrijdstress snel kwijt. Het enige verschil tussen een wedstrijd en een training is dat het om drie punten gaat."

De doelman ziet keepen in Nederland als een voordeel ten opzichte van Engeland. "Ik ben eindelijk eens vrij met Kerst. Dat is lekker, want de laatste twee, drie jaar zat driving home for Christmas er niet in", vertelt de doelman. "Ik woon hier in Amsterdam met mijn vriendin en hetgeen ik het meest van Tsjechië mis, is mijn familie. Mijn gezin woont daar nog, dus het is altijd goed om terug te keren. Mijn familie is hier ook wel geweest en dan pikken ze de mooiste wedstrijden eruit: die in de Champions League."

"Ze genieten echt als ze in Nederland zijn. En voor mij is de kwaliteit van leven in Amsterdam goed. Mijn vriendin en ik hebben het heel erg naar ons zin. Al is het moeilijk de stad écht goed te ontdekken, omdat ik om de drie dagen speel en voor de wedstrijden veel reis", vervolgt hij.

Jaros is verbaasd over het niveau van de Eredivisie. "Ik ben echt positief verrast. Er zijn in Nederland veel mooie en grote clubs met kwaliteitsspelers, waardoor veel wedstrijden close zijn en moeilijk te winnen. En de stadions zijn misschien niet zo indrukwekkend als in de Premier League, maar nog altijd erg mooi. En lege plaatsen zie je nauwelijks", aldus de Ajax-doelman.

Het laatste Ajax Nieuws Vitezslav Jaros
