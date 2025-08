Jaros over Liverpool-sterren: "Dat kon soms wel zwaar zijn ja"

Hij was de eerste aanwinst van deze zomer. Inmiddels heeft Vitezslav Jaros zijn eerste maand als speler van Ajax al achter de rug. Bij Liverpool mocht Jaros in de trainingen tegen grootse namen spelen.

Heitinga werkte bij Liverpool uiteraard ook samen met Jaros. Jaros had daar al een goede band met hem, vertelt Jaros aan Voetbal International. "We hadden vrij veel contact. Op het veld werkten we vrij nauw samen, met de afwerkoefeningen bijvoorbeeld."

Heitinga was daar onder meer voor verantwoordelijk, een dag voor de wedstrijd. Dan probeerde de trainer specifieke situaties na te bootsen met zijn aanvallers. Jaros kreeg dan te maken met een extra gemotiveerde Mohamed Salah tegenover zich, geen pretje als doelman. "Dat kon soms wel zwaar zijn ja!", lacht hij. "Mo is ongelooflijk, maar Cody Gakpo was ook echt een geweldige afmaker, echt één van de besten. Iedereen bij Liverpool is van een geweldig niveau."