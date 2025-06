Jaros werd overtuigd: "Hij was alleen maar positief over Ajax"

De nieuwe Ajax-doelman Vitezslav Jaros is duidelijk over zijn ambities. In zijn eerste interview als speler van de Amsterdammers laat hij er geen gras over groeien.

"Mijn persoonlijke doel is alle wedstrijden spelen en de landstitel winnen. Dat verwacht en wil iedereen bij Ajax", zo is hij uitgesproken tegenover het clubkanaal.

Jaros komt op huurbasis over van Liverpool, waar hij gewend raakte aan een speelstijl die hem nu goed van pas komt. "Ajax doet het graag op de Ajax-manier, en dat is ook hoe ik graag speel. Bij Liverpool probeerden we dat ook: veel meevoetballen, druk zetten. Ik denk dat het goed bij me past. Ik kan goed meevoetballen en heb goede reflexen."

Ook oud-Ajacied Ryan Gravenberch speelde een rol in de keuze van Jaros. "Hij was alleen maar positief over Amsterdam en Ajax, dus dat hielp ook. Hij zei dat hij een geweldige tijd had hier."

Een ander belangrijk iemand in zijn keuze was John Heitinga, die Jaros goed kent uit zijn tijd bij Liverpool. "Hij is een leuke man. Vanaf de voorbereiding tot het einde van vorig seizoen was hij altijd aardig en behulpzaam. Hij belde me en je weet wat je kan verwachten van iemand die je kent."